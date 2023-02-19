У США підтримали удари ЗСУ по військових базах в Криму

У Сполених Штатах визнали, що Україна має усі підстави завдавати ударів по військових базах в Криму. Водночас у Кремлі через це розпочалась справжня істерика – не зміг промовчати прессекретар російського диктатора.

Власне, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила про те, що Крим є територією України та ЗСУ мають право завдавати ударів по військових базах на півострові. Особистий прессекретар Путіна, на ім’я Дмітрій Пєсков, назвав це провокацією, – інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

На думку Пєскова, слова Нуланд стосовно підтримки ударів по військових об’єктах Криму лише підкреслюють роль Вашингтона як “провокатора” міжнародного напруження.

“Пані Нуланд належить до дуже великого стану найагресивніших яструбів в американській політиці. Це добре нам відома точка зору. Вона вкотре підкреслює глибину наших розбіжностей”, – сказав він.

Водночас варто згадати слова Нуланд про те, що Росія одразу після окупації Криму порушувала права людей на півострові, зокрема, переслідувала кримських татар та активістів, що не погоджувалися з окупацією.

Вочевидь, ця заява також “підкреслює глибину розбіжностей” щодо цінностей, які є в усього цивілізованого світу та держави-терористки, що називає себе Росією.