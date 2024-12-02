У США підготували новий пакет військової допомоги Україні на $725 мільйонів, – AP

Сполучені Штати Америки підготували новий пакет військової допомоги для України на суму $725 мільйонів.

Він включатиме системи боротьби з безпілотниками та боєприпаси, повідомляє Associated Press.

За інформацією двох американських чиновників, які надали коментарі на умовах анонімності, Україна очікує також отримати більше протипіхотних мін. Ці міни, як зазначається, планується використовувати для стримування російських та північнокорейських сил.

Чиновники не уточнили, чи входять до пакета боєприпаси для систем HIMARS. Водночас повідомляється, що Україна активно наполягала на передачі ракет більшої дальності для ураження цілей у глибокому тилу Росії.