Політика

У США наразі залишився 1 млрд доларів на допомогу Україні

14 Грудня 2023 11:02
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сша, допомога

Представниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що наразі у бюджеті Сполучених Штатів, з якого виділяють допомогу Україні, залишився 1 мільярд доларів.

Про це речниця повідомила під час брифінгу.

За словами Жан-П’єр, мовиться про бюджет на поповнення запасів, за допомогою якого Пентагон купує нове озброєння та обладнання в американських виробників для заміни того, що США надсилають Україні.

Представниця Білого дому також розповіла, що Вашингтон використав вже 96% коштів на поповнення запасів міністерства оборони Сполучених Штатів, а решту 4% відомство готується використати цього місяця.

“Як тільки у нас закінчаться ці кошти, ми не зможемо поповнювати власні запаси та замінити те, що ми надсилаємо в Україну. Ось що поставлено на карту”, — пояснила речниця

Жан-П’єр підкреслила, що це стало одною з причин приїзду президента Володимира Зеленського і його зустрічей у Конгресі.

Відповідаючи на питання журналіста, чи вдалося главі української держави якось вплинути на ситуацію, представниця Білого дому наголосила, що переговори стосовно фінансування ще тривають, але розголошувати їхні деталі не може. Однак, на думку речниці, цей візит був важливим.

“Я пам’ятаю, як Зеленський розповідав про те, через що вони проходять, про дітей, людей, які втратили життя, які втратили все. Хто про це може краще розповісти, як не сам президент? Тому дуже важливо, що він поговорив із сенаторами, з членами Палати представників та Байденом”, — додала Жан-П’єр.


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