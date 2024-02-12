У США мати поклала немовля спати у духовку: дитина померла

У штаті Міссурі померла 1-місячна дитина, яку поклали спати у духовку замість ліжечка.

Мати, 26-річна Марія Томас із Канзас-Сіті, запевняє, що зробила це випадково. Правоохоронці заарештували її та почали розслідування, пише ABC News, передає Правда.Життя.

Поліцію викликав дідусь немовляти. Він повернувся додому після тривожного дзвінка від доньки.

“Я думала, що поклала її в ліжечко, а випадково поклала її в духовку”, – сказала йому Марія.

Трагедія сталась у районі Манхейм Парк в Канзас-Сіті 9 лютого. Поліціянти отримали виклик про немовля, яке не дихало. Прибувши на місце, вони побачили, що у дитини були сильні опіки, та констатували смерть дівчинки.

Наступного дня матері висунули звинувачення у смерті дитини та скоєнні злочину першого ступеню, повідомляє прокурор округу Джексон Джин Пітерс Бейкер.

“Ми розуміємо жахливий характер цієї трагедії, і наші серця обтяжені втратою дорогоцінного життя. Ми віримо, що система кримінального правосуддя належним чином відреагує на ці жахливі події”, – пише Бейкер.

Зараз жінка перебуває у слідчому ізоляторі округу Джексон. Якщо Марію Томас визнають винною, їй загрожує від 10 років тюрми до довічного ув’язнення.

Ймовірно, жінка могла потерпати від проблем із ментальним здоров’ям. В одному з Facebook-дописів за кілька тижнів до трагедії Марія скаржилася, що ніхто не піклується про неї та її доньку.