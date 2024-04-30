Суспільство

У США дозволили проводити операції з російськими банками для розрахунків у сфері енергетики

30 Квітня 2024 11:14
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сша, банки
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Мінфін США надав дозвіл на проведення розрахунків у сфері енергетики з російськими банками, включно з ВТБ, Центробанком, Ощадбанком і Альфа-банком до 1 листопада 2024 року.

Про це пише “Радіо Свобода” з посиланням на ліцензію Мінфіну США.

Серед банків, які отримали тимчасову ліцензію, названо також банки “Открытие”, Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ.РФ, банк “Зеніт” і банк “Санкт-Петербург”.

У постанові міністерства пояснили, що пов’язаними з енергетикою вважатимуться трансакції, що стосуються видобутку, виробництва, переробки, скраплення, транспортування або купівлі нафти та низки інших енергоресурсів, включно із СПГ, деревиною, вугіллям і ураном.

Ліцензія також дозволяє трансакції з російськими банками, пов’язані з виробництвом, постачанням або обміном енергією будь-якими способами.


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