У США дали зелене світло новій допомозі Україні: Рубіо анонсував розблокування $400 млн

У США з’явилися нові сигнали щодо подальшої підтримки України. Палата представників просунула законопроєкт про військову допомогу Києву та санкції проти РФ, а держсекретар Марко Рубіо анонсував рішення щодо розблокування 400 млн доларів допомоги.

Про це пишуть Reuters та конгресмен-республіканець Дон Бейкон.

Палата представників США підтримала подальший розгляд законодавчої ініціативи щодо надання військової допомоги Україні та запровадження жорсткіших санкцій проти Росії.

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За словами конгресмена-республіканця Дона Бейкона, за продовження розгляду петиції проголосували 218 законодавців, проти виступили 204. Остаточне голосування щодо ухвалення рішення має відбутися наступного дня.

Коментуючи результати голосування, Бейкон наголосив на важливості підтримки України та посилення тиску на Росію.

“Це наш момент Черчилля, і ми повинні пройти це випробування”, — заявив він.

Таакож державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що найближчим часом може з’явитися інформація щодо 400 млн доларів допомоги Україні, які були раніше схвалені Конгресом, але залишаються заблокованими в Міністерстві оборони США.

Виступаючи на засіданні підкомітету Сенату, Рубіо заявив, що новини щодо виділення цих коштів можуть з’явитися “досить скоро”.

Йдеться про пакет фінансування на 400 млн доларів, який був затверджений Конгресом США для підтримки України, однак його реалізація затрималася через внутрішні процедури в американському оборонному відомстві.

Рубіо не уточнив, коли саме буде ухвалене остаточне рішення та на які потреби України можуть бути спрямовані ці кошти.

Раніше група сенаторів від обох партій також звернулася до міністра оборони США Піта Гегсета із закликом розблокувати 600 млн доларів безпекової допомоги для України та інших союзників у Східній Європі.