У справі Жеваго та екссудді Князєва з’явився новий підозрюваний

НАБУ і САП викрили адвоката, який мав організувати передачу коштів від бізнесмена до ексголови Верховного суду. Фігуранту повідомлено про підозру.

Про це повідомили в НАБУ.

Прізвища фігурантів справи не розголошуються. За даними ЗМІ, йдеться про справу бізнесмена Костянтина Жеваго до ексголови Верховного суду Всеволода Князєва

“Бізнесмен (власник групи “Фінанси та кредит”) домовився з адвокатом, який мав організувати передачу коштів іншій особі. Та, зі свого боку, мала передати ці кошти керівництву Верховного Суду як неправомірну вигоду за ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена”, — інформує НАБУ.

Деталі справи Жеваго та Князєва

НАБУ та САП встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи “Фінанси і кредит” з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як “бекофіс” для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.

За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній, колишніх акціонерів.

18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом “бекофісу” у Верховному Суді. Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн доларів (1,8 млн доларів — суддям Верховного Суду, решта — як “оплата” посередницьких послуг).

19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена. Під час слідчих дій НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами 2,7 млн доларів США. Під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів 15 травня 2023 року Голову ВС і адвоката було викрито “на гарячому”.