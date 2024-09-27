У соцмережах писали про захоплення ТРЦ “Sky Mall” у Києві, поліція спростувала

Інформація щодо захоплення одного з торгівельних центрів у столиці не відповідає дійсності, повідомляє Національна поліція України.

“Повідомлення про групу осіб, які перебувають поблизу одного з торгівельних центрів міста надійшло до Дніпровського управління поліції. Правоохоронці, які прибули на місце події, зʼясували, що зазначені особи проводять імпровізовану акцію, яка наразі завершилася, а її учасники розійшлися”, – йдеться у повідомленні.

Порушень публічної безпеки та порядку не допущено, додали правоохоронці.

Раніше в соцмережах писали, що у Києві невідомі в балаклавах захопили ТРЦ “Sky Mall”. Група із 40 осіб ходить із плакатами з написами: “Віддайте Sky Moll державі”, “Кожна покупка тут – внесок у війну”.