Кримінал

У Слов’янську загинула військова журналістка FREEДОМ

30 Травня 2024 21:30
війна, журналіст
Анастасія Волкова Фото: uatv.ua

У Слов’янську Донецької області 30 травня трагічно загинула військова кореспондентка українського іномовлення Анастасія Волкова.

Про це повідомляє FREEДОМ.

Повідомляється, що Анастасія працювала в найгарячіших точках Луганської та Донецької областей, була дуже відданою своїй роботі і не збиралася переїжджати в більш безпечне місце.

Вона виросла в Луганську і мріяла бути першою українською журналісткою, яка зніме репортаж зі звільненого міста.

Анастасія працювала військовим кореспондентом каналів українського державного іномовлення з 2018 року.


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