У Словаччині зросла кількість українських чоловіків, які тікають від мобілізації

Прикордонна служба Словаччини заявила, що кількість українських чоловіків призовного віку, які нелегально перетинають кордон, за рік зросла більш ніж удвічі напередодні нового закону про мобілізацію.

Прикордонна служба повідомила, що за перші чотири місяці цього року затримала та відпустила 338 українців – порівняно з 166 за аналогічний період 2023 року, пише Barron’s з посиланням на AFP.

“У перший тиждень травня ми затримали 45 чоловіків на зеленому кордоні. У той самий період минулого року ця кількість становила 4”, — сказала речниця прикордонної поліції Словаччини Агнеса Коперніцка.

За словами Коперніцької, українців, які перетинають кордон, затримують, видають дозвіл на перебування в Словаччині та відпускають. Вона додала, що з початку війни реадмісії іммігрантів зі Словаччини в Україну не було.

З початку повномасштабного російського вторгнення, за словами прикордонників, на кордоні затримали 1484 українців.