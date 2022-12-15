У Словаччині до влади можуть прийти супротивники військовій допомозі Україні

Партії, які мають більшість у парламенті Словаччини і критикують уряд за надто активну, на їхню думку, підтримку України та недостатню увагу до викликаних цим економічних негараздів, проголосував за вотум недовіри 78 голосами зі 150, повідомляє Reuter.

Це не означає негайної зміни уряду прем’єр-міністра: Едуард Хегер подасть президентові країни Зузані Чапутовій заяву про відставку, а та, у свою чергу, може оголосити позачергові парламентські вибори, за підсумками яких буде сформовано новий кабінет міністрів. До цього уряд продовжуватиме виконувати свої функції з обмеженими повноваженнями. Це, втім, не єдиний варіант: президент має право перепризначити той самий уряд чи призначити якийсь новий.

Уряд Хегера втратив підтримку більшості у вересні, коли з правлячої коаліції вийшла лібертаріанська партія SaS.

Наразі опитування пророкують перемогу на дострокових виборах лівої опозиції, яка критикує військову допомогу Україні.