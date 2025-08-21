У складі 7-го корпусу ДШВ створено нову артилерійську бригаду

7-й корпус десантно-штурмових військ ЗСУ оголосив про створення нової 147-ї артилерійської бригади, яка увійде до його складу.

До цього єдиною артилерійською бригадою у складі ДШВ була 148-та, і її було направлено в підпорядкування іншому, 8-му корпусу ДШВ.

Реклама

Реклама

“147 оабр буде озброєна сучасними системами західної артилерії, які здатні працювати на дальні дистанції та вражати ціль з точністю до метра. У бригаді також діятимуть розрахунки безпілотних систем та інші бойові одиниці”, – розповіли у 7 корпусі ДШВ.

Командир новоствореної бригади – полковник Віктор Довгаль. Бойовий офіцер, що воює з 2014 року. Повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. Останні два роки керував артилерією у 46 окремій аеромобільній бригаді ДШВ.