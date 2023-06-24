Політика

У СІЗО Росії починаються бунти – ЗМІ

24 Червня 2023 16:25
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росія, заколот, сізо

Ситуація у Росії станом на 14:30 24 червня стає все тривожнішою. Повідомляють, що після початку заколоту Євгена Пригожина, у місцевих СІЗО починаються бунти.

Про це інформує 24 канал.

Російські ЗМІ публікують у мережі аудіозаписи, зроблені начебто у СІЗО “Водник”. На записах чути крик та гамір. Водночас хоч якихось офіційних підтверджень бунтів наразі немає.

ЗМІ повідомляють, що все розпочалося у СІЗО “Водник”. Згодом до двіжу начебто вирішили долучитися й у “Бутирці”.

Російські ЗМІ також повідомляють, що вагнерівці масово випускають зеків з в’язниць Ростова, аби ті поповнили їхні лави.

Російська влада стверджує, що інформація про бунти у СІЗО – фейк. Водночас нема такого дня, коли російська влада не брехала б.

Тим часом у Москві та й загалом у всіх містах Росії стає все тривожніше.

У ПВК “Вагнера” заявили, що громадянська війна на території країни-терористки офіційно розпочалася. Російські пропагандисти ниють та бідкаються. Тим часом Володимир Путін визнав, що втратив контроль над Ростовом.


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