У Швеції вбито головного критика Кадирова

“Радіо Свобода” повідомляє, що опозиційний чеченський блогер Тумсо Абдурахманов був застрелений у Швеції в ніч проти 2 грудня. Інформацію підтвердили його соратники. Силові відомства Швеції цю інформацію наразі не коментували.

Раніше повідомлялося, що Тумсо Абдурахманов перестав виходити на зв’язок.

1 грудня у Telegram з’явилися перші повідомлення про можливе вбивство Абдурахманова.

2 грудня прес-секретар Асамблеї чеченців Європи Шаміль Албаков заявив виданню “Кавказький вузол”, що інформації, що заслуговує на довіру, про загибель Абдурахманова не надходило. “За нашою інформацією, це неправда. Говорять про вбивство молодого хлопця у Швеції, який жив по-сусідству з Тумсо. Але і це не підтверджено”, – сказав Албаков.

Представники “Вайфонду” також сказали “Кавказькому вузлу”, що не схильні довіряти повідомленням про загибель Абдурахманова. При цьому в організації заявили, що блогер уже якийсь час не виходить на зв’язок. 3 грудня “Вайфонд” у своєму телеграм-каналі повідомив, що Абдурахманов все ще не вийшов на зв’язок. Також більше не доступний його брат Мохмад Абдурахманов.

Тумсо Абдурахманов відомий своєю критикою влади Чечні. 2015 року він залишив Росію, за його словами, після конфлікту з родичами Рамзана Кадирова. Блогер отримав статус політичного біженця у Швеції. У Чечні Абдурахманова звинувачують у зв’язках із “Ісламською державою”.