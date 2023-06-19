Політика

У Швеції не виключають напад Росії

19 Червня 2023 07:31
39
читать на русском →
росія, швеція

Комітет із оборони парламенту Швеції припускає, що Росія може вчинити військовий напад на країну, навіть якщо російські сухопутні війська задіяні у війні проти України.

У доповіді комітету з оборони шведського парламенту йдеться про те, що російська військова атака на Швецію не виключена, повідомила шведська громадська телекомпанія SVT.

Швеція намагається зміцнити свою оборону та подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Серед країн-членів НАТО лише Туреччина та Угорщина ще не ратифікували заявку на вступ Швеції до альянсу.

У доповіді парламентського комітету Швеції, публікація якого очікується 19 червня, йдеться, що хоча російські сухопутні війська пов’язані війною в Україні, не виключені військові напади на Швецію з використанням інших родів військ, повідомляють журналісти SVT з посиланням на джерела, які працювали над доповіддю.

«Росія також ще більше знизила поріг застосування військової сили та демонструє високу схильність до політичних та військових ризиків. Здатність Росії проводити операції з використанням військово-повітряних сил, військово-морських сил, зброї дальнього радіусу дії або ядерної зброї проти Швеції залишається незмінною», – повідомляє SVT з посиланням на доповідь.

SVT повідомила, що в доповіді викладено нову оборонну доктрину Швеції, засновану на членстві в НАТО, а не на колишній доктрині, яка спиралася на співпрацю з країнами Північної Європи та ЄС.

Як і більшість західних держав, Швеція скоротила свої оборонні витрати після закінчення холодної війни, але в даний час збільшила витрати на оборону і має намір досягти необхідного рівня витрат на оборону, що вимагається в НАТО в 2% ВВП у 2026 році.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Червня 2023 09:09
25

ЗСУ підтвердили знищення восьми повітряних цілей РФ у ніч на 19 червня
19 Червня 2023 08:36
68

Маляр підтвердила звільнення П’ятихаток
19 Червня 2023 08:16
12

На Харківщині внаслідок обстрілів поранено двох чоловіків, ще один підірвався на “пелюстці”
19 Червня 2023 08:09
31

Втрати ворога у живій силі перевищили 220 тисяч
19 Червня 2023 07:56
62

Наразі відомі подробиці нічної атаки на Одесу
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
Віталій ПОРТНИКОВ

Путин и равнодушие
Ігор Черняк

Найкращі йдуть, а лишаються ті, хто лишаються
усі думки