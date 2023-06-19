У Швеції не виключають напад Росії

Комітет із оборони парламенту Швеції припускає, що Росія може вчинити військовий напад на країну, навіть якщо російські сухопутні війська задіяні у війні проти України.

У доповіді комітету з оборони шведського парламенту йдеться про те, що російська військова атака на Швецію не виключена, повідомила шведська громадська телекомпанія SVT.

Швеція намагається зміцнити свою оборону та подала заявку на вступ до НАТО у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

Серед країн-членів НАТО лише Туреччина та Угорщина ще не ратифікували заявку на вступ Швеції до альянсу.

У доповіді парламентського комітету Швеції, публікація якого очікується 19 червня, йдеться, що хоча російські сухопутні війська пов’язані війною в Україні, не виключені військові напади на Швецію з використанням інших родів військ, повідомляють журналісти SVT з посиланням на джерела, які працювали над доповіддю.

«Росія також ще більше знизила поріг застосування військової сили та демонструє високу схильність до політичних та військових ризиків. Здатність Росії проводити операції з використанням військово-повітряних сил, військово-морських сил, зброї дальнього радіусу дії або ядерної зброї проти Швеції залишається незмінною», – повідомляє SVT з посиланням на доповідь.

SVT повідомила, що в доповіді викладено нову оборонну доктрину Швеції, засновану на членстві в НАТО, а не на колишній доктрині, яка спиралася на співпрацю з країнами Північної Європи та ЄС.

Як і більшість західних держав, Швеція скоротила свої оборонні витрати після закінчення холодної війни, але в даний час збільшила витрати на оборону і має намір досягти необхідного рівня витрат на оборону, що вимагається в НАТО в 2% ВВП у 2026 році.