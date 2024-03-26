У штаті Меріленд впав міст: є жертви

У Меріленді обвалився міст Френсіса Скотта Кі в Балтіморі. Губернатор штату оголосив надзвичайну ситуацію.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

«Я оголосив надзвичайну ситуацію тут, у Меріленді, і ми працюємо з міжвідомчою командою, щоб швидко розгорнути федеральні ресурси адміністрації Байдена», – написав Мур.

Він додав, що його Офіс перебуває на зв’язку з міністром транспорту США, мером Балтімора та місцевими рятувальними службами.

CNN зазначає, що профільні служби вранці дістали з води двох людей, з яких одну особу доставили до лікарні у важкому стані.

Нині рятувальники шукають щонайменше ще 7 людей, які впали у воду після обвалу мосту. Однак ця кількість ще може збільшити з огляду на масштаб інциденту.

Температура води становить 9 градусів за Цельсієм.