У штаті Флорида заборонили користуватися соцмережами дітям до 14 років

Штат Флорида у США ввів заборону на користування соцмережами дітям до 13 років, а для підлітків від 14 до 15 років потребуватимуть погодження батьків на реєстрацію.

Про це повідомляє The Washington Post.

Закон, підписаний губернатором штату Роном ДеСантісом, вступить в силу в 2025 році. Він має на меті обмежити доступ неповнолітніх до онлайн-платформ через побоювання щодо їхньої безпеки.

Згідно з новим законом, соціальні медіа-платформи будуть зобов’язані видаляти існуючі акаунти дітей молодше 14 років, хоча власники акаунтів матимуть 90-денний термін, щоб оскаржити рішення про їхнє видалення.

Компанії, які не зроблять цього, ризикують бути притягненими до суду і отримати штраф до $10 000, або до $50 000, якщо суд постановить, що вони “свідомо або з необережності” порушили закон.

Законопроєкт також забороняє неповнолітнім доступ до сайтів, які мають “порнографічний або відвертий сексуальний характер” і вимагає перевірки віку для доступу до цих сайтів.

Законопроєкт не уточнює, яких саме соціальні медіа-платформи торкнуться зміни.

Основні платформи соціальних мереж, включаючи Instagram, Facebook і TikTok, вимагають, щоб користувачам було не менше 13 років, однак опитування, опубліковане у 2022 році некомерційною дослідницькою організацією Common Sense Media, виявило, що соцмережами користуються діти віком від 8 до 12 років.

Федеральні судді тимчасово зупинили дію подібних законів в Арканзасі та Огайо, посилаючись на побоювання, що вони можуть суперечити Першій поправці.