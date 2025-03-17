Суспільство

У шести школах на Львівщині фіксують перевищення норм концентрації небезпечного газу
17 Березня 2025 15:30
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Урок в школі на Львівщині / Фото ілюстративне: ЛМР
Урок в школі на Львівщині / Фото ілюстративне: ЛМР

На Львівщині в шести школах зафіксували перевищення рівня радону в приміщеннях. У перевірених львівських укриттях концентрація цього небезпечного газу не перевищує допустимі норми.

Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

У Львівській області фахівці радіологічної лабораторії провели щорічне дослідження у повітрі приміщень в укриттях, сховищах та класах, розміщених на першому поверсі.

Загалом провели 102 вимірювання об’ємної активності (ОА) радону-222 (Rn-222) в одному із медичних закладів та у 23 школах. Як це передбачено Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти.

За результатами досліджень, перевищення рівня концентрації радону-222 зафіксовано у шести школах Львівщини. Керівникам закладів надано рекомендації для зниження показників.

Окрім того, у Львові фахівці Центру провели 50 вимірювань концентрації радону в повітрі приміщень 10 укриттів для населення, які знаходяться у  комунальній власності. За результатами вимірювань об’ємна активність радону-222 в усіх перевірених укриттях знаходиться в межах допустимого рівня.

Радон-222: що про нього відомо

Радон – це газ без запаху, кольору і смаку, важчий за повітря, який, виходячи з ґрунту, може накопичуватися на перших та цокольних поверхах будівель, у підвалах. Радон може спричиняти рак дихальних шляхів та легень та особливу загрозу становить для дитячого організму.

Як зазначають фахівці, у багатьох країнах Європи, зокрема й в Україні, радон є другим після куріння фактором ризику виникнення раку легень, оскільки його основний шлях надходження до організму людини – інгаляційний.


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