        У “Шегинях” митники вилучили партію найновіших iPhone на 1,5 мільйона гривень

        Сергій Бордовський
        30 Вересня 2025 12:23
        У пункті пропуску «Шегині – Медика» на кордоні з Польщею митники затримали мікроавтобус, у якому намагалися незаконно ввезти партію нових смартфонів Apple. Про це повідомила Державна митна служба.

        З Польщі намагалися ввезти 18 нових iPhone без декларування / Фото: ДМСУ

        36-річний водій Mercedes, мешканець Прикарпаття, обрав для проходження контроль «зелений коридор», де товари переміщуються без декларування. Проте під час огляду серед особистих речей у пакеті митники виявили 18 iPhone.

        Серед вилучених пристроїв — 7 iPhone 17 Pro Max та 8 iPhone Air, які належать до останньої серії. Загальна орієнтовна вартість затриманого товару становить близько 1,5 мільйона гривень.

        Наразі триває документування порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.


