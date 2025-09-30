У “Шегинях” митники вилучили партію найновіших iPhone на 1,5 мільйона гривень

У пункті пропуску «Шегині – Медика» на кордоні з Польщею митники затримали мікроавтобус, у якому намагалися незаконно ввезти партію нових смартфонів Apple. Про це повідомила Державна митна служба.

З Польщі намагалися ввезти 18 нових iPhone без декларування / Фото: ДМСУ

36-річний водій Mercedes, мешканець Прикарпаття, обрав для проходження контроль «зелений коридор», де товари переміщуються без декларування. Проте під час огляду серед особистих речей у пакеті митники виявили 18 iPhone.

Серед вилучених пристроїв — 7 iPhone 17 Pro Max та 8 iPhone Air, які належать до останньої серії. Загальна орієнтовна вартість затриманого товару становить близько 1,5 мільйона гривень.

Наразі триває документування порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.