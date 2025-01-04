У Севастополі оголошено режим НС через мазут у морі

Режим надзвичайної ситуації регіонального характеру введено в Севастополі через виявлення мазуту на берегах. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі призначений Росією глава міста Михайло Развожаєв.

За словами Развожаєва, сліди мазуту виявлено на пляжах «Зоряний берег» і «Блакитна бухта». Він підкреслив, що масового забруднення берегової лінії в місті немає, але мазут фіксують у різних місцях.

Крім того, як повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер», мазут також знайшли на пляжах Любимівки та Орлівки, розташованих у західній частині Севастополя.

Раніше стало відомо, що мазут, розлитий у Чорному морі, досяг берегів Криму. Развожаєв уточнив, що невелику пляму розміром 1,5 на 1,5 метра помітили 3 січня біля Балаклавської бухти. Також у районах Учкуївки, Ласпі та бухти Омега було виявлено кілька птахів, забруднених мазутом.