Суспільство

У Севастополі оголошено режим НС через мазут у морі
4 Січня 2025 15:26
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екологія, крим
Мазут, розлитий у Чорному морі, досяг берегів Криму / Фото телеграм-канал Михайла Развожаєва

Режим надзвичайної ситуації регіонального характеру введено в Севастополі через виявлення мазуту на берегах. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі призначений Росією глава міста Михайло Развожаєв.

За словами Развожаєва, сліди мазуту виявлено на пляжах «Зоряний берег» і «Блакитна бухта». Він підкреслив, що масового забруднення берегової лінії в місті немає, але мазут фіксують у різних місцях.

Крім того, як повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер», мазут також знайшли на пляжах Любимівки та Орлівки, розташованих у західній частині Севастополя.

Раніше стало відомо, що мазут, розлитий у Чорному морі, досяг берегів Криму. Развожаєв уточнив, що невелику пляму розміром 1,5 на 1,5 метра помітили 3 січня біля Балаклавської бухти. Також у районах Учкуївки, Ласпі та бухти Омега було виявлено кілька птахів, забруднених мазутом.


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