Кримінал

У Севастополі донесли на студента з Маріуполя за український прапорець

14 Квітня 2023 12:57
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окупація, крим

В окупованому Севастополі донесли на студента з Маріуполя Кирила Коломійця, який вивісив прапорець України біля вікна у севастопольській квартирі, де він мешкає на даний момент.

Публікації про переслідування маріупольця з’явилися у телеграм-каналі «Севастополь. СМЕРШ» проросійського кримського блогера Олександра Таліпова.

На відео «публічних вибачень» після затримання російськими силовиками Коломієць розповів, що приїхав до Севастополя з Маріуполя. Він уточнив, що навчається у вищому навчальному закладі, йому 19 років. Коломієць пояснив, що розмістив українську символіку у своїй кімнаті на стіні.

У Росії та на окупованих нею територіях продовжують переслідувати проукраїнсько налаштованих мешканців. Зокрема проросійський кримський блогер Олександр Таліпов у своїх телеграм-канал публікує персональні дані кримчан, які підтримують Україну. Внаслідок скарг Таліпова їх притягують до адміністративної та кримінальної відповідальності за «дискредитацію» армії РФ.

Українська прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно Таліпова за статтею «розпалювання національної ворожнечі та ненависті».


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