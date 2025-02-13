У Середземному морі американський авіаносець зіткнувся з торговим судном

У Середземному морі біля єгипетського Порт-Саїда зіткнулися американський авіаносець USS Harry S. Truman (CVN 75) та торгове судно Besiktas-M.

Як повідомляє Шостий флот ВМС США, інцидент стався 12 лютого близько 23:46 за місцевим часом. Внаслідок зіткнення авіаносець не зазнав серйозних пошкоджень, повідомлень про затоплення або постраждалих не надходило.

“Силові установки не постраждали та знаходяться в безпечному і стабільному стані”, – йдеться в заяві флоту.

Причини інциденту наразі з’ясовують.