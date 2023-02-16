У Санкт-Петербурзі знайшли мертвою головного фінансиста ЗВО МО РФ

Тіло начальника “Управління фінансового забезпечення міністерства оборони по Західному округу” знайшли під вікнами багатоповерхівки у Санкт-Петербурзі.

Марину Янкіну мертвою виявила перехожа біля під’їзду будинку на вулиці Замшина. Не виключено, що жінка випала з вікна.

За попередньою інформацією, 58-річна Марина Янкіна жила у цьому будинку. За однією з версій, її смерть може бути самогубством.

У прес-службі ЗВО місцевим ЗМІ підтвердили, що жінка була їхньою співробітницею, проте за рештою коментарів відправили до слідчих органів.

До ЗВО Марина Янкіна працювала у Федеральній податковій службі, а також обіймала посаду заступника голови комітету майнових відносин Санкт-Петербурга.