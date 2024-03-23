Кримінал

У Самарській області завдано удару по НПЗ

23 Березня 2024 10:23
читать на русском →
пожежа, нпз
Пожежа на Куйбишевському нафтопереробному заводі / Фото з відкритих джерел

Унаслідок атаки безпілотника в ніч на суботу розпочалася пожежа на Куйбишевському нафтопереробному заводі (Новокуйбишевськ, Самарська область), повідомив уранці “Интерфакс” із посиланням на прес-службу регіонального уряду.

“Сьогодні вночі було здійснено атаки БПЛА на нафтопереробні підприємства регіону. На Куйбишевському НПЗ у результаті сталося загоряння колони первинної переробки нафти. Жертв і постраждалих немає”, – наводяться в повідомленні слова губернатора Дмитра Азарова.

АТ “Куйбишевський НПЗ” спеціалізується на випуску моторного палива, включно з бензинами і дизельним паливом, зазначає “Интерфакс”.

Минулого тижня безпілотники атакували щонайменше шість великих НПЗ у російських регіонах. 

Напередодні газета Financial Times, посилаючись на власні джерела, повідомила, що Вашингтон закликав Україну припинити атаки на російські НПЗ, оскільки побоюється зростання світових цін на нафту і ударів у відповідь Росії.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
23 Березня 2024 14:26

У Харкові не зможуть повністю відновити електропостачання за вихідні

23 Березня 2024 13:39

Харківські енергетики просять знизити навантаження на мережі
23 Березня 2024 13:17

Шутінг у “Крокусі”: У ГУР назвали нісенітницею заяву ФСБ про “український слід”
23 Березня 2024 11:59

Франція та Німеччина спільно вироблятимуть військову техніку в Україні
23 Березня 2024 11:27

ФСБ знайшла “український слід” в атаці на “Крокус сіті хол”

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося

усі думки