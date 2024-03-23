У Самарській області завдано удару по НПЗ

Унаслідок атаки безпілотника в ніч на суботу розпочалася пожежа на Куйбишевському нафтопереробному заводі (Новокуйбишевськ, Самарська область), повідомив уранці “Интерфакс” із посиланням на прес-службу регіонального уряду.

“Сьогодні вночі було здійснено атаки БПЛА на нафтопереробні підприємства регіону. На Куйбишевському НПЗ у результаті сталося загоряння колони первинної переробки нафти. Жертв і постраждалих немає”, – наводяться в повідомленні слова губернатора Дмитра Азарова.

АТ “Куйбишевський НПЗ” спеціалізується на випуску моторного палива, включно з бензинами і дизельним паливом, зазначає “Интерфакс”.

Минулого тижня безпілотники атакували щонайменше шість великих НПЗ у російських регіонах.

Напередодні газета Financial Times, посилаючись на власні джерела, повідомила, що Вашингтон закликав Україну припинити атаки на російські НПЗ, оскільки побоюється зростання світових цін на нафту і ударів у відповідь Росії.