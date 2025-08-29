        Економіка

        У Самарі після удару дронів зупинився Куйбишевський нафтопереробний завод

        Федір Олексієв
        29 Серпня 2025 18:53
        Пожежа на Куйбишевському НПЗ в Самарі / Фото з соцмереж
        Куйбишевський НПЗ у російській Самарі повністю зупинив роботу після масованої атаки українських ударних безпілотників.

        Як повідомляє видання ASTRA, по підприємству вдарили щонайменше 29 дронів. Внаслідок цього виникло сім осередків загоряння, а сам завод зупинив виробництво.

        За даними джерела видання, атака пошкодила установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5, які є ключовими для роботи всього підприємства. Також зафіксовані влучання в естакаду зріджених газів, газо- та бензопроводи, установку виробництва водню й резервуар із дизельним паливом.


