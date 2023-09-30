Кримінал

У румунських містах вночі лунала повітряна тривога

30 Вересня 2023 10:13
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бпла, румунія

Румунські радари зафіксували вночі можливе порушення повітряного простору країни під час атаки Росії на Україну, заявили в міністерстві оборони країни. Було виявлено кілька груп безпілотників. Жителів міст Тулча та Галац, розташованих на Дунаї навпроти українського порту Рені, закликали піти в укриття, повідомляє портал digi24.ro.

У міністерстві оборони Румунії – члена НАТО – заявили, що на територію країни поки не впав жоден об’єкт, але пошуки продовжуються. Раніше Румунія побудувала бомбосховища для захисту мешканців села Плауру на сході країни, після того, як у цьому районі були виявлені фрагменти дронів.


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