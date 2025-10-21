У Румунії затримали двох українців, яких підозрюють у спробі підпалу офісу Nova Post у Бухаресті

Румунська служба розвідки (SRI) заявила, що спільно з низкою силових структур та зовнішніми партнерами запобігла спробі теракту проти офісу української компанії Nova Post у столиці Румунії, повідомляє Europa Libera Romania.

За даними SRI, операцію готували двоє громадян України, які діяли під безпосереднім керівництвом представників російських спецслужб. Їхньою метою було знищення будівлі компанії шляхом підпалу.

14-15 жовтня підозрювані принесли до офісу Nova Post у Бухаресті два пакунки з саморобними вибуховими пристроями, замаскованими під автомобільні деталі та навушники. Пристрої були обладнані системою дистанційного підпалу та містили терміт і нітрат барію. Вибухівку виявили та знешкодили до її активації.

Румунські слідчі повідомили, що затримані — 21-річний та 24-річний громадяни України. Вони прибули до Румунії з території Польщі та наразі перебувають під арештом за звинуваченням у спробі вчинення диверсії.

Будівля, на яку планувався напад, розташована на першому поверсі житлового будинку в центрі Бухареста. За словами прокуратури, у разі займання вогонь міг швидко поширитися на сусідні споруди, створюючи реальну загрозу життю людей.

Тим часом у Польщі спецслужби також затримали вісьмох осіб, яких підозрюють у підготовці диверсійних дій на користь Росії. Один із затриманих — 21-річний українець, який, за словами польських правоохоронців, спостерігав за військовими об’єктами та інфраструктурою. Його спільники, що перебували в Румунії, були арештовані місцевими спецслужбами.

Прокуратура Польщі заявила, що зловмисники планували переправляти вибухові пристрої через Польщу та Румунію в Україну, щоб дестабілізувати ситуацію в країнах ЄС, які підтримують Київ.

Офіційний Бухарест наголошує, що це вже не перша спроба диверсій, пов’язаних із російськими структурами. У 2024-2025 роках Служба розвідки Румунії неодноразово запобігала актам саботажу, шпигунства та підпалів, які, за даними слідства, координувалися з території Росії.