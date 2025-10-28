        Кримінал

        СБУ викрила агентку РФ, яка шпигувала під виглядом прибиральниці

        Віктор Алєксєєв
        28 Жовтня 2025 13:32
        Жінка проникала в орендовані помешкання українських військових, щоб приховано фотографувати документи, особисті речі та техніку / Фото СБУ
        Служба безпеки України затримала на Донеччині російську агентку, яка діяла під прикриттям прибиральниці. За даними слідства, 54-річна жителька прифронтової Дружківки була завербована російськими спецслужбами та чекала на окупацію міста.

        За інструкціями від кураторів вона розміщувала оголошення в місцевих Telegram-каналах про надання послуг із прибирання. Під виглядом клінінгових робіт жінка проникала в орендовані помешкання українських військових, щоб приховано фотографувати документи, особисті речі та техніку.

        Крім того, вона намагалася встановити довірчі контакти з воїнами, випитуючи завуальовано інформацію про їхні бойові завдання та позиції. Усі зібрані дані агентка передавала через спеціально створений ворогом чат-бот.

        За попередньою інформацією, персональні дані та адреси українських військовослужбовців росіяни планували використати для проведення бойових або вербувальних операцій.

        Контррозвідники СБУ затримали шпигунку за місцем проживання. Під час обшуків у неї вилучили смартфон, який вона використовувала для збору і передачі розвідувальної інформації.

        Затриманій повідомлено про підозру за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Жінці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

        Операцію проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.


