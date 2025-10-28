СБУ викрила агентку РФ, яка шпигувала під виглядом прибиральниці

Служба безпеки України затримала на Донеччині російську агентку, яка діяла під прикриттям прибиральниці. За даними слідства, 54-річна жителька прифронтової Дружківки була завербована російськими спецслужбами та чекала на окупацію міста.

За інструкціями від кураторів вона розміщувала оголошення в місцевих Telegram-каналах про надання послуг із прибирання. Під виглядом клінінгових робіт жінка проникала в орендовані помешкання українських військових, щоб приховано фотографувати документи, особисті речі та техніку.

Крім того, вона намагалася встановити довірчі контакти з воїнами, випитуючи завуальовано інформацію про їхні бойові завдання та позиції. Усі зібрані дані агентка передавала через спеціально створений ворогом чат-бот.

За попередньою інформацією, персональні дані та адреси українських військовослужбовців росіяни планували використати для проведення бойових або вербувальних операцій.

Контррозвідники СБУ затримали шпигунку за місцем проживання. Під час обшуків у неї вилучили смартфон, який вона використовувала для збору і передачі розвідувальної інформації.

Затриманій повідомлено про підозру за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Жінці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.