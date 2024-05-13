Суспільство

У Румунії розпочались великі навчання десантників НАТО

13 Травня 2024 09:34
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військові навчання, нато, румунія
Прапор Румунії / Getty Images

У Румунії розпочались великі навчання десантників Swift Response 24. В них візьмуть участь дві тисячі військових з Франції, Німеччини, Румунії, Іспанії, США і Нідерландів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Румунії.

Багатонаціональна повітряно-десантна спільна операція з примусового вторгнення, яка також включає десантування військової техніки за допомогою повітряного десантування, буде проводитись протягом кількох днів.

Як зазначили в Міноборони, це найбільша десантно-штурмова операція, проведена в Європі після Другої світової війни.

Подібні навчання проводяться також в п’яти інших країнах-членах і партнерах Альянсу, зокрема, в Естонії, Північній Македонії, Молдові, Польщі і Швеції.

Сили, які беруть участь у навчаннях, демонструють здатність до реагування та оперативну сумісність структур, а також прихильність до колективної миротворчості.

. У Румунії навчання Swift Response 24 пов’язані з національними навчаннями Wing Spring 24/Dacia 24.


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