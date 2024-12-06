У Румунії анулювали результати першого туру президентських виборів

Конституційний суд Румунії визнав недійсними результати першого туру президентських виборів, в якому найбільшу підтримку отримав проросійський кандидат Келін Джорджеску.

Тепер уряд має призначити нову дату виборів, повідомляється на сайті суду.

У першому турі Джорджеску, відомий своїми ультраправими та проросійськими поглядами, здобув 22,94% голосів. Він не представляє жодну політичну партію, проте зумів мобілізувати значну підтримку завдяки кампанії в соціальних мережах.

На другому місці опинилася опозиційна кандидатка Елена Ласконі від Союзу порятунку Румунії, а третє зайняв чинний прем’єр-міністр Марчел Чолаку.

Джорджеску під час передвиборчої кампанії заявляв про намір припинити транзит українського зерна через Румунію та згорнути військову допомогу Україні.