Політика

У Румунії анулювали результати першого туру президентських виборів
6 Грудня 2024 15:31
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вибори, румунія
Кандидат у президенти Румунії Келін Джеорджеску / Фото: AP

Конституційний суд Румунії визнав недійсними результати першого туру президентських виборів, в якому найбільшу підтримку отримав проросійський кандидат Келін Джорджеску. 

Тепер уряд має призначити нову дату виборів, повідомляється на сайті суду.

У першому турі Джорджеску, відомий своїми ультраправими та проросійськими поглядами, здобув 22,94% голосів. Він не представляє жодну політичну партію, проте зумів мобілізувати значну підтримку завдяки кампанії в соціальних мережах.  

На другому місці опинилася опозиційна кандидатка Елена Ласконі від Союзу порятунку Румунії, а третє зайняв чинний прем’єр-міністр Марчел Чолаку.  

Джорджеску під час передвиборчої кампанії заявляв про намір припинити транзит українського зерна через Румунію та згорнути військову допомогу Україні.  


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