Політика

У розвідці США повідомили, що РФ прагне перемоги Трампа, Іран – зацікавлений в перемозі Гарріс
8 Жовтня 2024 10:54
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іран, Камала Гарріс, сша, трамп
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Росія, Іран і Китай продовжують намагатись впливати на американських виборців.

Про це повідомляє Voice of America з посиланням на останню доповідь Офісу директора національної розвідки.

Згідно з документом, немає жодних ознак того, що будь-яка з цих країн змінила свої цілі.

Водночас, як зазначили у розвідці, Росія та Іран мають різні уподобання щодо переможця президентських виборів.

РФ, зокрема, продовжує проводити кампанії впливу, спрямовані на підвищення шансів колишнього президента США Дональда Трампа, а також намагається зашкодити кампанії віцепрезидентки Камали Гарріс.

А зусилля Ірану залишаються зосередженими на тому, щоб допомогти Гарріс, завдавши шкоди Трампу, зазначили у розвідці, нагадавши про операцію зі зламу і витоку інформації, спрямовану проти кампанії Трампа, до якої причетні троє оперативників, що працюють на іранський Корпус вартових ісламської революції.

За оцінками американських спецслужб, Китай ще не втрутився у президентську кампанію в США, зосередившись на тому, щоб переконати американських виборців відкинути кандидатів від штатів і місцевих органів влади, які вважаються такими, що шкодять інтересам Пекіна, особливо тих, хто висловлює підтримку Тайваню.

Крім того, Росія і Куба приєдналися до Китаю, націлившись на вибори до Конгресу, штатів і місцевих органів влади.


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