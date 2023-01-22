Суспільство

У розвідці спрогнозували настання вирішального моменту у війні

22 Січня 2023 15:18
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війна, гур

Українські захисники та захисниці завдають ворогу колосальних втрат та звільняють українські міста й села. Глава Пентагону заявив, що переломний момент у війні вже настав. Тим часом у ГУР МО озвучили свій прогноз.

Деталі розповів Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України в інтерв’ю Delfi.

“Весна та початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії та Путіна”, – заявив Скибіцький.

За його словами, на Донецьку та Луганську області чекають важкі та вирішальні бої. Він зазначив, що новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний, як і активні бойові дії на півдні України, де росіян більше хвилює захист Кримського півострова.

“Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни”, – сказав Скибицький.

Скібіцький наголосив, що російські окупанти проявлятимуть особливу активність на території Донецької та Луганської областей. У ГУР МО наголосили, що приблизно у лютому та березні загарбники намагатимуться взяти під контроль Куп’янськ, Сватове, Кремінну у напрямку Харківської області.

Донбас стане вирішальним полем бою.


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