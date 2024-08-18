У Ростовській області досі гасять пожежу на нафтобазі, яку вранці атакували дрони

Триває гасіння пожежі на промскладі в Пролетарську. На території Пролетарського району введено режим підвищеної готовності. Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

За його словами, для гасіння пожежі задіяні «всі необхідні сили і засоби, зокрема три пожежні поїзди».

«За оцінкою фахівців, загроза поширення вогню на житлові будинки та сусідні об’єкти відсутня», – повідомив Голубєв у Telegram.

Як повідомлялося, в ніч на 18 серпня було завдано удару по комбінату «Кавказ», що в Ростовській області російської федерації. За інформацією Генштабу ЗСУ, тут зберігали нафту і нафтопродукти, які поставлялися в тому числі й для потреб окупаційної армії РФ.

“Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта. Більш детальна інформація про наслідки ураження уточнюється», – повідомили в Генштабі.