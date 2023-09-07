Суспільство

У Ростові прогриміли вибухи біля штабу Південного військового округу

7 Вересня 2023 07:01
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бпла, росія

У російському Ростові-на-Дону пролунали вибухи, місцева влада повідомляє про те, що нібито російська ППО збила кілька безпілотників, однак місцеві пабліки публікують відео із вибухами та спалахами.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що близько 3.00 у Ростові-на-Дону спрацювала система ППО. За його словами, окупанти збили 2 безпілотники.

Один нібито упав за містом у західній частині Ростова, а другий – у центрі, в районі вул.Пушкінська, 42.

За його словами, пошкоджено кілька легкових автомобілів. Постраждала одна людина, але від госпіталізації відмовилася.

Російські пабліки повідомляють, що вибух стався на Пушкінській вулиці за кілька кварталів від штабу Південного військового округу ЗС РФ.


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