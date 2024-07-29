Суспільство

У Росії знову прорвало дамбу, цього разу в Карелії
29 Липня 2024 11:11
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Між 10 і 11 шлюзами Біломорсько-Балтійського каналу розмило тимчасову дамбу, встановлену на час реконструкції, повідомив глава Карелії Артур Парфенчиков.

На місце виїхали 50 співробітників місцевого управління МНС і 65 осіб із Карельської республіканської пошуково-рятувальної служби. 

ТАСС із посиланням на джерело в оперативних службах пише, що зруйновано 13 будинків, врятовано трьох людей, постраждали дев’ятеро осіб. Шестеро людей вважаються зниклими безвісти, їх шукають.

За даними агентства, прорив дамби, встановленої на час реконструкції каналу, знаходиться на території селища Надвоїці. Станом на 2023 рік, там проживали близько шести тисяч осіб.


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