Політика

У Росії збираються готувати “медіаполіцейських”

12 Листопада 2023 17:22
читать на русском →
росія, цензура

У Російській академії народного господарства та цивільної служби, вищому навчальному закладі, пов’язаному з адміністрацією президента, заявили про запуск програми підготовки “медіаполіцейських”. Чотири роки студентів збираються вчити виявляти “антиросійський контент” в інтернеті.

Днями в “Известиях” вийшов матеріал про те, що РАНГіЦС готуватимуть “медіаполіцейських”.

У публікації йдеться, що у вузі навчатимуть “фахівців з роботи з контентом користувача, які зможуть виявляти в соцмережах прояви екстремізму, злочини проти особистості, а також володітимуть методами блокування піратського контенту.

Передбачається, що медіаполіцейські після закінчення навчання отримають одну із спеціалізацій: розслідування правопорушень щодо громадян (кібербулінг, сталкеринг), юросіб (піратство) або держави (екстремізм). Офіційно напрямок називається “Медіазабезпечення державних інтересів та національної безпеки”.

За версією “Известий”, програма реалізується за підтримки Національного антитерористичного комітету.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Листопада 2023 19:42

Запеклі бої тривають на Мар’їнському напрямку – відбито 20 атак ворога
12 Листопада 2023 20:51

Українські шпажистки здобули командне золото Кубка світу
12 Листопада 2023 20:37

Мер Харкова доповів, куда поцілили росіяни
12 Листопада 2023 19:01

У Києві мітингували рідні військових
12 Листопада 2023 15:18

На виїзді з Польщі до України застрягло 2500 вантажівок
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
усі думки