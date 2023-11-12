У Росії збираються готувати “медіаполіцейських”

У Російській академії народного господарства та цивільної служби, вищому навчальному закладі, пов’язаному з адміністрацією президента, заявили про запуск програми підготовки “медіаполіцейських”. Чотири роки студентів збираються вчити виявляти “антиросійський контент” в інтернеті.

Днями в “Известиях” вийшов матеріал про те, що РАНГіЦС готуватимуть “медіаполіцейських”.

У публікації йдеться, що у вузі навчатимуть “фахівців з роботи з контентом користувача, які зможуть виявляти в соцмережах прояви екстремізму, злочини проти особистості, а також володітимуть методами блокування піратського контенту.

Передбачається, що медіаполіцейські після закінчення навчання отримають одну із спеціалізацій: розслідування правопорушень щодо громадян (кібербулінг, сталкеринг), юросіб (піратство) або держави (екстремізм). Офіційно напрямок називається “Медіазабезпечення державних інтересів та національної безпеки”.

За версією “Известий”, програма реалізується за підтримки Національного антитерористичного комітету.