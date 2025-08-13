У Росії заявили про провокації напередодні зустрічі Трампа й Путіна, які нібито готує “київський режим”

У Міністерстві оборони Росії заявили, що Київ хоче завадити переговорам Путіна з Трампом та готує провокацію у місті Чугуїв Харківської області.

Про це йдеться в заяві Міноборони РФ.

Як йдеться в офіційному повідомленні російського міноборони, до Чугуєва Харківської області транспортом СБУ нібито було доставлено групу іноземних журналістів під легендою “підготовки серії репортажів про жителів міста в прифронтовій зоні”.

“Безпосередньо перед самітом у п’ятницю ЗСУ сплановано провокаційний удар із застосуванням БпЛА та ракет по одному із густонаселених житлових кварталів чи лікарні з великою кількістю постраждалих серед цивільного населення, який мають одразу “зафіксувати” завезені західні журналісти”, — йдеться в повідомленні.

У заяві також йдеться про “можливі провокації” й в інших населених пунктах України.