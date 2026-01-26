У Росії запропонували створити “Чебурляндію” – аналог “Діснейленду”

Член комітету Ради Федерації РФ з питань культури Айрат Гібатдінов запропонував створити в Росії тематичний парк розваг «Чебурляндія», який мав би стати вітчизняним аналогом «Діснейленду».

Як повідомляє ТАСС, за словами сенатора, основою нового парку могли б стати персонажі радянської та російської анімації, зокрема Чебурашка, Крокодил Гена, Вінні-Пух, Карлсон, герої мультсеріалів «Ну, погоди!» та «Простоквашино».

Гібатдінов зазначив, що ці образи сформували «культурну всесвіт», яка, на його думку, здатна конкурувати із західними франшизами. За його словами, такий проєкт міг би поєднувати атракціони, інтерактивні зони, театралізовані шоу та мультимедійні формати, де відомі персонажі «отримають нове життя».

Сенатор також наголосив на важливості простої та зрозумілої назви для парку, запропонувавши варіант «Чебурляндія». Він вважає, що такий простір міг би стати інструментом культурної політики та «м’якої сили», спрямованим на формування у дітей позитивної ідентичності через знайомих і «рідних» героїв.