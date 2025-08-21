        Економіка

        У Росії загострюється паливна криза, — дані розвідки

        Галина Шподарева
        21 Серпня 2025 20:08
        АЗС ATAN у тимчасово окупованому Криму / Фото: t.me/Crimeanwind
        Через загострення паливної кризи РФ вимушена терміново закуповувати пальне у Білорусі. Постачальники користуються ситуацією та нарощує обсяги.

        Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

        “Після Криму, Забайкалля та Примор’я дефіцит бензину дістався й Курильських островів — із 20 серпня й там ввели обмеження: максимум 10 літрів на людину. У пріоритеті — спецслужби, екстрені служби та підприємства. Для населення ж це ще одне підтвердження, що паливна криза стрімко поглиблюється”, — розповіли у СЗРУ.

        У РФ дефіцит палива вразив Забайкальський регіон Далекого Сходу, а також тимчасово окупований Крим. Тут спостерігаються довжелезні черги на АЗС та паливо по талонах.

        Пропагандистські ЗМІ підтверджують, що з початку серпня Росія втратила приблизно 13% своїх потужностей з переробки нафти, оскільки українські безпілотники вразили щонайменше сім нафтопереробних заводів у РФ, змусивши чотири з них повністю закритися. Водії Приморського краю почали повідомляти про проблеми з постачанням палива ще на початку серпня. З того часу дефіцит загострився.


