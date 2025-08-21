У Росії загострюється паливна криза, — дані розвідки

Через загострення паливної кризи РФ вимушена терміново закуповувати пальне у Білорусі. Постачальники користуються ситуацією та нарощує обсяги.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

“Після Криму, Забайкалля та Примор’я дефіцит бензину дістався й Курильських островів — із 20 серпня й там ввели обмеження: максимум 10 літрів на людину. У пріоритеті — спецслужби, екстрені служби та підприємства. Для населення ж це ще одне підтвердження, що паливна криза стрімко поглиблюється”, — розповіли у СЗРУ.

У РФ дефіцит палива вразив Забайкальський регіон Далекого Сходу, а також тимчасово окупований Крим. Тут спостерігаються довжелезні черги на АЗС та паливо по талонах.

Пропагандистські ЗМІ підтверджують, що з початку серпня Росія втратила приблизно 13% своїх потужностей з переробки нафти, оскільки українські безпілотники вразили щонайменше сім нафтопереробних заводів у РФ, змусивши чотири з них повністю закритися. Водії Приморського краю почали повідомляти про проблеми з постачанням палива ще на початку серпня. З того часу дефіцит загострився.