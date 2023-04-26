Лонгріди

У Росії “все руйнується”, влада – “в руках муділ”. Про що говорять російські мільярдери

26 Квітня 2023 07:31
21
читать на русском →
росія

Розслідувальний проект Настоящего Времени та Радіо Свобода “Система” отримала поштою посилання на викладений у відкритий доступ аудіозапис розмови, ймовірно, російського мільярдера Романа Троценка. Його співрозмовник у листі не вказаний, але, судячи з розмови, ним може бути бізнесмен Микола Матушевський.

Троценко – колишній президент “Об’єднаної суднобудівної корпорації” та екс-радник президента “Роснефти” Ігоря Сечина, один із відносно близьких до Володимира Путіна бізнесменів. Матушевський – давній приятель Троценка та творець московського дизайн-заводу “Флакон” – публічно співчуває опозиції, наприклад публікував в інстаграмі відео з протестів у Москві 2021 року.

Троценко підтвердив розслідувачам, що знає Матушевського, але не спілкувався з ним “півтора року, напевно”. Голос Романа з аудіозапису не схожий на голос Троценка, вважає його знайомий і припускає, що запис могли сфабрикувати конкуренти: “Він – крупний бізнесмен, десь комусь заважає”.

Після того, як журналіст “Системи” зв’язався з Матушевським, той повідомив, що не знає, про що йдеться, і попросив посилання на запис. Через приблизно 40 хвилин Матушевський сказав, що “цієї розмови не було”. Він додав, що востаннє спілкувався з Троценком у 2022 році і точно ніколи не обговорював політику. “Я думаю, це фейк або чийсь безглуздий жарт із застосуванням ШІ [штучного інтелекту]”, – додав Матушевський.

Діалог між, ймовірно, Троценком та Матушевським відбувся на початку січня 2023 року. У першій частині розмови двоє чоловіків – вони називають один одного Коля та Рома – обговорюють відпочинок на Балі. Коля розповідає Ромі, що на острові багато інвесторів та можливостей. “Мені останнім часом дуже важко було в Росії, я розумів, що щось не те, нефіг там робити”, – скаржиться Коля, а людина, голос якої автори витоку приписують Троценку, погоджується. Після Коля докладно розповідає про свій новий проект – “Airbnb для бізнесу”. “Це правильно, не треба згадувати, що було в Росії. Цього вже немає і більше не буде”, – схвалює ідею Рома і зауважує, що в Індонезії “за десять років усе зросте вдесятеро, а в Росії – впаде вдвічі” “.

Потім приятелі довго обговорюють переїзд дітей, інфраструктуру на Балі та особисті справи, але зрештою розмова переходить до обговорення війни та ситуації у Росії.

“На жаль, Росія, яку ми так щиро любимо, опинилася в лапах якихось муділ, [блін]. Які сповідують, [блін]”, якісь дивні композиції, [блін], XIX століття. Це нічим хорошим не може закінчитися, це закінчиться пеклом, [блін]. Люди вбиватимуть один одного на вулицях Москви”, – втомлено каже Рома, поки Коля з ним погоджується і намагається перевести бесіду на здорове харчування та вегетаріанство. Але розмова швидко повертається до політики. Коля розповідає, що подивився нещодавно ролик із нарізкою новорічних привітань президентів, “починаючи з Єльцина […] до останнього, коли цей придурок не на тлі ялинки, як завжди, а військових”.

“Як може жити та розвиватися країна, де єдиною ідеологією є заробляння бабок та утримання влади однією групою людей?” – запитує співрозмовника Роман. “Жодної ж концепції “далі” немає. Вони помруть, [блін], у якийсь момент часу і не залишать за собою нічого. Це просто буде випалена пустеля”, – продовжує чоловік з голосом, який приписується Троценку. Коля тільки зітхає, а Рома й далі нарікає – не до всіх росіян дійшло, що відбувається. “Потім ця проста [фігня] дійде до всіх, до кожного. І з’ясується, що вже пізно. Люди не зможуть вивести гроші, не зможуть виїхати, їхні діти призвані на війну… [Жах], коротше”, – закінчує він думку.

Потім зв’язок ненадовго зникає, а приятелі починають обговорювати вибори президента, які відбудуться у 2024 році. “2023 рік – останній рік. Хто зібрався, гроші переказав, щось організував… Доля, вона у 2022 році все розгорнула і показала, як може бути, але вона дала 2023 рік, [блін], щоб з усім розібратися”, – попереджає Роман Колю та радить зробити одразу громадянство. “Це буде твоя найкраща інвестиція. Прям зараз шукай юристів”, – наполягає Рома. “У Росії все руйнується, [блін]. Тобі дано долею рік, щоб усіх близьких витягнути, гроші витягнути, все, що тобі треба. Прям завтра зроби”, – продовжує він насідати на Колю і розповідає, що йому пропонували зробити громадянство Кіпру, а він відмовився, а зараз це вже за жодні гроші не зробити.

“Хто ви такі, сказав я їм, я російський патріот, я батьківщину люблю”, – переказує свою реакцію на пропозицію кіпрської влади Рома. “Батьківщину ми любимо, просто є люди, які її не люблять, а ми нічого з ними робити не можемо”, – знову зітхає Коля. Приятель намагається його заспокоїти тим, що через 10-15 років вони обидві батьківщині будуть потрібні. Але поки що двоє чоловіків погоджуються, що Миколі потрібно зробити нове громадянство, вивести гроші та родичів із країни.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Квітня 2023 08:03
0

За добу знищено 640 окупантів, з початку широкомасштабного вторгнення – понад 188 тисяч
26 Квітня 2023 07:31
21

У Росії “все руйнується”, влада – “в руках муділ”. Про що говорять російські мільярдери
26 Квітня 2023 07:09
25

Під контролем ЗСУ залишилася західна частина Бахмута
26 Квітня 2023 06:50
9

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку – Генштаб
25 Квітня 2023 20:10
70

Обстріл аеродрому Канатове: Суд заарештував ексрозвідника Червінського
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
усі думки