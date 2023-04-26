У Росії “все руйнується”, влада – “в руках муділ”. Про що говорять російські мільярдери

Розслідувальний проект Настоящего Времени та Радіо Свобода “Система” отримала поштою посилання на викладений у відкритий доступ аудіозапис розмови, ймовірно, російського мільярдера Романа Троценка. Його співрозмовник у листі не вказаний, але, судячи з розмови, ним може бути бізнесмен Микола Матушевський.

Троценко – колишній президент “Об’єднаної суднобудівної корпорації” та екс-радник президента “Роснефти” Ігоря Сечина, один із відносно близьких до Володимира Путіна бізнесменів. Матушевський – давній приятель Троценка та творець московського дизайн-заводу “Флакон” – публічно співчуває опозиції, наприклад публікував в інстаграмі відео з протестів у Москві 2021 року.

Троценко підтвердив розслідувачам, що знає Матушевського, але не спілкувався з ним “півтора року, напевно”. Голос Романа з аудіозапису не схожий на голос Троценка, вважає його знайомий і припускає, що запис могли сфабрикувати конкуренти: “Він – крупний бізнесмен, десь комусь заважає”.

Після того, як журналіст “Системи” зв’язався з Матушевським, той повідомив, що не знає, про що йдеться, і попросив посилання на запис. Через приблизно 40 хвилин Матушевський сказав, що “цієї розмови не було”. Він додав, що востаннє спілкувався з Троценком у 2022 році і точно ніколи не обговорював політику. “Я думаю, це фейк або чийсь безглуздий жарт із застосуванням ШІ [штучного інтелекту]”, – додав Матушевський.

Діалог між, ймовірно, Троценком та Матушевським відбувся на початку січня 2023 року. У першій частині розмови двоє чоловіків – вони називають один одного Коля та Рома – обговорюють відпочинок на Балі. Коля розповідає Ромі, що на острові багато інвесторів та можливостей. “Мені останнім часом дуже важко було в Росії, я розумів, що щось не те, нефіг там робити”, – скаржиться Коля, а людина, голос якої автори витоку приписують Троценку, погоджується. Після Коля докладно розповідає про свій новий проект – “Airbnb для бізнесу”. “Це правильно, не треба згадувати, що було в Росії. Цього вже немає і більше не буде”, – схвалює ідею Рома і зауважує, що в Індонезії “за десять років усе зросте вдесятеро, а в Росії – впаде вдвічі” “.

Потім приятелі довго обговорюють переїзд дітей, інфраструктуру на Балі та особисті справи, але зрештою розмова переходить до обговорення війни та ситуації у Росії.

“На жаль, Росія, яку ми так щиро любимо, опинилася в лапах якихось муділ, [блін]. Які сповідують, [блін]”, якісь дивні композиції, [блін], XIX століття. Це нічим хорошим не може закінчитися, це закінчиться пеклом, [блін]. Люди вбиватимуть один одного на вулицях Москви”, – втомлено каже Рома, поки Коля з ним погоджується і намагається перевести бесіду на здорове харчування та вегетаріанство. Але розмова швидко повертається до політики. Коля розповідає, що подивився нещодавно ролик із нарізкою новорічних привітань президентів, “починаючи з Єльцина […] до останнього, коли цей придурок не на тлі ялинки, як завжди, а військових”.

“Як може жити та розвиватися країна, де єдиною ідеологією є заробляння бабок та утримання влади однією групою людей?” – запитує співрозмовника Роман. “Жодної ж концепції “далі” немає. Вони помруть, [блін], у якийсь момент часу і не залишать за собою нічого. Це просто буде випалена пустеля”, – продовжує чоловік з голосом, який приписується Троценку. Коля тільки зітхає, а Рома й далі нарікає – не до всіх росіян дійшло, що відбувається. “Потім ця проста [фігня] дійде до всіх, до кожного. І з’ясується, що вже пізно. Люди не зможуть вивести гроші, не зможуть виїхати, їхні діти призвані на війну… [Жах], коротше”, – закінчує він думку.

Потім зв’язок ненадовго зникає, а приятелі починають обговорювати вибори президента, які відбудуться у 2024 році. “2023 рік – останній рік. Хто зібрався, гроші переказав, щось організував… Доля, вона у 2022 році все розгорнула і показала, як може бути, але вона дала 2023 рік, [блін], щоб з усім розібратися”, – попереджає Роман Колю та радить зробити одразу громадянство. “Це буде твоя найкраща інвестиція. Прям зараз шукай юристів”, – наполягає Рома. “У Росії все руйнується, [блін]. Тобі дано долею рік, щоб усіх близьких витягнути, гроші витягнути, все, що тобі треба. Прям завтра зроби”, – продовжує він насідати на Колю і розповідає, що йому пропонували зробити громадянство Кіпру, а він відмовився, а зараз це вже за жодні гроші не зробити.

“Хто ви такі, сказав я їм, я російський патріот, я батьківщину люблю”, – переказує свою реакцію на пропозицію кіпрської влади Рома. “Батьківщину ми любимо, просто є люди, які її не люблять, а ми нічого з ними робити не можемо”, – знову зітхає Коля. Приятель намагається його заспокоїти тим, що через 10-15 років вони обидві батьківщині будуть потрібні. Але поки що двоє чоловіків погоджуються, що Миколі потрібно зробити нове громадянство, вивести гроші та родичів із країни.