У Росії військовозобов’язаним почали блокувати виїзд за кордон

У Росії військовозобов’язаним почали забороняти виїзд за кордон після запровадження електронного військового обліку та розсилки повісток онлайн.

Як пише The Moscow Times, перший відомий випадок стався 11 вересня: 28-річного чоловіка, який раніше не служив у армії, не випустили з країни під час спроби вилетіти у відпустку. Він пояснив, що отримав електронну повістку на медкомісію, а в особистому кабінеті з’явилася відмітка про заборону виїзду. Попри це, він вирішив перевірити, чи діє обмеження на практиці.

“На паспортному контролі в аеропорту «Шереметьєво» одразу без слів викликали офіцерів, які провели роз’яснювальну бесіду, сказали, що заборона дійсно відображається у них у базі, зробити нічого не зможуть, і що це перший такий випадок у них щодо цього нового сервісу”, – розповів чоловік.

Масово вносити громадян до електронного реєстру військовозобов’язаних у РФ почали влітку. У серпні чоловіки вже отримували електронні повістки через “Госуслуги” та SMS, де вказувалася дата явки, а також попередження про обмеження у разі ухилення.

Єдиний цифровий реєстр військовозобов’язаних Путін доручив створити після мобілізації восени 2022 року. У квітні 2023-го електронні повістки прирівняли до паперових і затвердили перелік санкцій для тих, хто не з’являється у військкомат.