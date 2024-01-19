У Росії відкрили музей вкрадених українських речей, серед яких вогнегасники та номери з машин.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

“В… російському Нефтеюганске відкрили музей вкрадених українських речей. Типу, вкрали, аби показати, що ми теж люди, майже як росіяни. Чистий сюр у всьому. Мене особисто вразили вогнегасники та номери з авто», – зазначив Андрющенко.

Він зауважив, що номер машини, який став експонатом цього музею, належить жінці з Краматорська Наталії Шабала.

«Невідомо, чи то знято з машини, чи вкрадено з машиною. Як і доля жінки, принаймні нам. Але саме ця деталь. Реальний автомобільний номер. Реальної людини. Саме це підкреслює всю нелюдяність того, що роблять росіяни на кожному кроці. На фронті. В окупації. В тилу», – додав Андрющенко.