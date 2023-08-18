У Росії щомісяця мобілізують близько 20 тисяч людей — ГУР

У Росії щомісяця у межах мобілізаційної кампанії залучають близько 20 тисяч людей — переважно тих, хто нещодавно отримав російський паспорт.

Про це пише «Укрінформ» з посиланням на слова представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова на брифінгу.

Він наголосив, що у РФ щодня триває мобілізаційна кампанія. Юсов зауважив на нещодавній заяві мера Москви Сергія Собяніна про 45 тисяч москвичів, які перебувають на фронті. До цього посадовець називав цифру в 35 тисяч.

«Це означає, що мер зізнався, що за декілька місяців лише 10 тисяч москвичів додатково мобілізували. В різний спосіб, різними методами, але ця кампанія триває», — цитує «Укрінформ» представника ГУР.

З його слів, йдеться про примусову мобілізацію, оскільки дітей чиновників та олігархів вона не зачіпає.

«Переважно мобілізують тих, хто нещодавно отримав російський паспорт. Це показник критеріїв отримання російського паспорта, що створює потенційну загрозу. З високою ймовірністю людина буде схоплена і виправлена на війну», — цитує «Укрінформ» Юсова.