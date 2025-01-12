Суспільство

У Берліні вшанували пам’ять Рози Люксембург і Карла Лібкнехта: 17 поліцейських поранено
12 Січня 2025 20:48
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"Люксембург, Лібкнехт, Ленін. Ніхто не забутий! Повстаньте і чиніть опір!" - напис на плакаті ходи в Берліні. Архівне фото / Фото dpa
"Люксембург, Лібкнехт, Ленін. Ніхто не забутий! Повстаньте і чиніть опір!" - напис на плакаті ходи в Берліні. Архівне фото / Фото dpa

Під час щорічної ходи в Берліні, присвяченої пам’яті німецьких комуністів, убитих у 1919 році, її учасники знову напали на поліцейських. Про це повідомляє DW з посиланням на дані столичної поліції.

Інцидент стався в неділю, 12 січня, на акції пам’яті комуністичних лідерів початку XX століття Рози Люксембург і Карла Лібкнехта. За інформацією поліції, протестувальники нападали на правоохоронців, використовуючи флагштоки. У результаті було затримано понад 20 осіб, порушено 10 кримінальних справ, а 17 співробітників поліції дістали поранення.

Крім того, демонстранти скандували гасла антиполіцейського і кримінального змісту, використовували незаконну піротехніку і розгортали провокаційні банери. У деяких випадках, як уточнюється в заяві поліції, учасники ходи чинили шалений опір і нападали на представників влади, що змусило поліцейських застосувати фізичну силу і перцевий газ.

Особливий резонанс викликав випадок з одним з учасників, який намагався перешкодити затриманню підозрюваного. Він знепритомнів, його доправили в лікарню, де він знову чинив опір співробітникам поліції, перешкоджаючи встановленню своєї особи.

Аналогічні інциденти відбувалися і минулого року. Тоді, 14 січня, один з учасників акції скандував через гучномовець заборонені гасла, після чого був затриманий поліцією. У відповідь на це демонстранти атакували правоохоронців, що призвело до застосування перцевого газу. У результаті постраждав 21 співробітник поліції, четверо з яких були госпіталізовані, а також було затримано 16 учасників ходи.

Хода відбувається щорічно в середині січня в пам’ять про Розу Люксембург і Карла Лібкнехта, яких було заарештовано після провалу комуністичного повстання і вбито в Берліні 15 січня 1919 року без суду і слідства. Виконавці вбивства так і не понесли покарання. Традиційно демонстранти завершують ходу покладанням червоних гвоздик до Меморіалу соціалістів на центральному кладовищі Фрідріхсфельде в Берліні.


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