Кримінал

Російські війська маскуються під цивільних у Торецьку – 28-ма ОМБр
12 Січня 2025 16:40
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Воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу зафіксували випадки порушення противником правил ведення війни в районі Торецька.

На опублікованих світлинах видно, як російські військові використовують цивільний одяг і намагаються приховати свою присутність серед мирного населення. Одна з фотографій зроблена в районі вулиці Центральної, що підтверджує достовірність інформації.

Чергове порушення правил ведення війни російськими військовими зафіксували аеророзвідники підрозділу «Гюрза» 28-ї бригади / Фото 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Це далеко не перший випадок, коли російські війська намагаються приховати свою участь у бойових діях, маскуючись під цивільних. Такі дії супроводжуються дезінформаційними кампаніями, коли пропагандисти видають озброєних солдат за “мирних жителів”.

Збройні Сили України продовжують фіксувати воєнні злочини противника, щоб притягнути винних до відповідальності.


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Російські війська маскуються під цивільних у Торецьку – 28-ма ОМБр
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