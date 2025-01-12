Спорт

Четвертий етап Кубка світу з біатлону завершився змішаною естафетою: Україна – дев’ята
12 Січня 2025 17:11
читать на русском →
Сестри Ганна та Ельвіра Еберг - жіноча половина команди Швеції, яка виборола золото у змішаній естафеті на Кубку світу в Обергофі, 12 січня 2025 / Фото Nordic Focus
Сестри Ганна та Ельвіра Еберг - жіноча половина команди Швеції, яка виборола золото у змішаній естафеті на Кубку світу в Обергофі, 12 січня 2025 / Фото Nordic Focus

У неділю, 12 січня, в німецькому Обергофі завершився четвертий етап Кубка світу з біатлону-2024/25. Завершальною гонкою стала класична змішана естафета.

Збірну України представляли Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Олена Городна та Христина Дмитренко. Команда завершила змагання на дев’ятій позиції, допустивши одне штрафне коло (під час стрільби стоячи у виконанні Мандзина) та використавши п’ять додаткових патронів.

Переможцем естафети стала команда Швеції. Друге місце виборола Франція, а бронзу здобула Норвегія.

Раніше цього ж дня в Обергофі відбулася одиночна змішана естафета, в якій Антон Дудченко та Ірина Петренко посіли 13-те місце.

Наступний етап Кубка світу пройде 15–19 січня у німецькому Рупольдінгу.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Січня 2025 18:55

У Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених
12 Січня 2025 20:23

Зеленський запропонував Кім Чен Ину обміняти полонених солдатів КНДР на українських воїнів
12 Січня 2025 20:02

Скандал із київськими “мажорами”: пубертатний період чи відсутність мозку?
12 Січня 2025 19:21

Зеленський відповів Фіцо на звинувачення щодо транзиту російського газу
12 Січня 2025 16:40

Російські війська маскуються під цивільних у Торецьку – 28-ма ОМБр
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
усі думки