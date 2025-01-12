Четвертий етап Кубка світу з біатлону завершився змішаною естафетою: Україна – дев’ята

У неділю, 12 січня, в німецькому Обергофі завершився четвертий етап Кубка світу з біатлону-2024/25. Завершальною гонкою стала класична змішана естафета.

Збірну України представляли Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Олена Городна та Христина Дмитренко. Команда завершила змагання на дев’ятій позиції, допустивши одне штрафне коло (під час стрільби стоячи у виконанні Мандзина) та використавши п’ять додаткових патронів.

Переможцем естафети стала команда Швеції. Друге місце виборола Франція, а бронзу здобула Норвегія.

Раніше цього ж дня в Обергофі відбулася одиночна змішана естафета, в якій Антон Дудченко та Ірина Петренко посіли 13-те місце.

Наступний етап Кубка світу пройде 15–19 січня у німецькому Рупольдінгу.