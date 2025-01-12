Ворог наблизився до кордонів Дніпропетровщини: громадам загрожує артилерія та авіабомби

За даними ресурсу Deep State, відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровської області скоротилася до менш ніж 7 км. Це стало можливим через просування окупантів у районі тимчасово захопленого села Солоне в Донецькій області.

На думку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, скорочення дистанції означає, що ворог вже має можливість обстрілювати прикордонні громади Дніпропетровщини керованими авіабомбами (КАБ) та артилерією.

Про це він написав у Facebook.

За словами Лукашука, у зоні підвищеної небезпеки опинилися такі громади:

Великомихайлівська,

Маломихайлівська,

Новопавлівська,

Межівська,

Покровська,

Петропавлівська,

Васильківська.

“Небезпека поширюється не лише на східну частину Синельниківського району, а й на сусідні території, зокрема прикордоння Павлоградського району зі сторони Покровського напрямку”, – зазначив Лукашук.