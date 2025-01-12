Суспільство

Ворог наблизився до кордонів Дніпропетровщини: громадам загрожує артилерія та авіабомби
12 Січня 2025 15:49
читать на русском →
Окупантам залишилось до кордонів Дніпропетровської області менше семи кілометрів / Мапа DeepState
Окупантам залишилось до кордонів Дніпропетровської області менше семи кілометрів / Мапа DeepState

За даними ресурсу Deep State, відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровської області скоротилася до менш ніж 7 км. Це стало можливим через просування окупантів у районі тимчасово захопленого села Солоне в Донецькій області.

На думку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, скорочення дистанції означає, що ворог вже має можливість обстрілювати прикордонні громади Дніпропетровщини керованими авіабомбами (КАБ) та артилерією.

Про це він написав у Facebook.

За словами Лукашука, у зоні підвищеної небезпеки опинилися такі громади:

  • Великомихайлівська,
  • Маломихайлівська,
  • Новопавлівська,
  • Межівська,
  • Покровська,
  • Петропавлівська,
  • Васильківська.

“Небезпека поширюється не лише на східну частину Синельниківського району, а й на сусідні території, зокрема прикордоння Павлоградського району зі сторони Покровського напрямку”, – зазначив Лукашук.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Січня 2025 18:55

У Харкові пройшла акція на підтримку військовополонених
12 Січня 2025 20:23

Зеленський запропонував Кім Чен Ину обміняти полонених солдатів КНДР на українських воїнів
12 Січня 2025 20:02

Скандал із київськими “мажорами”: пубертатний період чи відсутність мозку?
12 Січня 2025 19:21

Зеленський відповів Фіцо на звинувачення щодо транзиту російського газу
12 Січня 2025 16:40

Російські війська маскуються під цивільних у Торецьку – 28-ма ОМБр
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
усі думки