Зеленський анонсував підготовку до експорту української зброї та нові рішення для оборонної галузі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над створенням механізмів для експорту власного озброєння та розраховує зробити його довгостроковим джерелом економічної сили держави. Також Київ очікує вже в червні отримати кошти з європейського пакета підтримки обсягом 90 млрд євро.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

За словами президента, він провів детальну нараду щодо розвитку українського озброєння, під час якої обговорювалися як потреби оборони країни, так і можливості експорту продукції оборонно-промислового комплексу.

Реклама

Реклама

«Експорт зброї має стати довгостроковим джерелом економічної сили для України», — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Рада національної безпеки і оборони, Міністерство оборони та парламент опрацьовують необхідні нормативні зміни, щоб реалізація відповідних рішень не затягувалася.

Окремо глава держави повідомив про роботу з урядом щодо отримання коштів із затвердженого Європейським Союзом пакета підтримки на 90 млрд євро.

За словами Зеленського, Україна домоглася ухвалення цього пакета і зараз працює над тим, щоб фінансування почало надходити вже влітку. Кошти мають бути спрямовані на зміцнення стійкості держави, оборону та підтримку громадян.

Президент також заявив про прогрес у переговорах щодо вступу України до Європейського Союзу.

«У нас буде дуже чіткий графік можливостей для руху в перемовинах, тим більше після змін в Угорщині», — сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна виконала свою частину роботи і розраховує вже у червні перейти до відкриття переговорних кластерів, підготовлених для початку нового етапу євроінтеграції.

Крім того, найближчим часом Київ планує провести зустрічі з ключовими європейськими партнерами. Серед основних пріоритетів президент назвав посилення протиповітряної оборони України, нові санкції проти Росії, спільне виробництво озброєнь із союзниками та підтримку українців в умовах війни.

«Українці мають відчувати, що наша держава не одна у своєму захисті», — підсумував Зеленський.