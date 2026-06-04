Росія вперше запровадила санкції проти школяра: до списку потрапив 17-річний британець

Росія вперше запровадила персональні санкції проти неповнолітнього. До санкційного списку Кремля потрапив 17-річний британський школяр Александр Браудер, який досліджував криптовалютні операції, що, за його даними, допомагали Росії обходити західні санкції.

Про це повідомляє The Telegraph.

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про запровадження санкцій проти Браудера, звинувативши його у «поширенні наклепницьких спекуляцій і неправдивої інформації про політику російської влади». У результаті юнакові заборонили в’їзд до Росії.

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Сам школяр заявив, що сприймає це як визнання ефективності своєї роботи.

«Я зовсім не переймаюся. Навпаки, носитиму цю санкцію як знак честі. Це означає, що я зачепив болюче місце і шукаю там, де потрібно», — сказав Браудер виданню.

Навесні 17-річний учень старших класів представив у британському парламенті власну базу даних Global Cryptocurrency Laundering Database. У ній зібрана інформація про криптовалютні транзакції, які, за його твердженням, використовуються для фінансування злочинної діяльності та обходу міжнародних санкцій.

За словами Браудера, база вже містить дані про 164 підозрілі операції на загальну суму понад 350 млрд доларів. Значна частина з них, як стверджує дослідник, пов’язана з Росією, Північною Кореєю та Іраном.

Особливу увагу він приділив криптовалюті A7A5, курс якої прив’язаний до російського рубля. Браудер заявив, що ця цифрова валюта використовується Росією як один із механізмів обходу санкцій.

Батько підлітка, британсько-американський бізнесмен Білл Браудер, назвав рішення Кремля безпрецедентним.

«Це перший випадок в історії, коли Росія запровадила санкції проти школяра. Моєму сину 17 років, він готується до випускних іспитів. Шкіра у Путіна стала настільки тонкою, що тепер вони переслідують навіть школярів», — сказав він.

Білл Браудер відомий багаторічною кампанією проти корупції в Росії та лобіюванням санкційних законів проти російських посадовців у різних країнах світу. У Росії його неодноразово називали одним із головних противників Кремля.

Як зазначає The Telegraph, російські санкції мають переважно символічний характер, оскільки особи, які потрапляють до санкційних списків, зазвичай і так не планують відвідувати Росію. Разом із Браудером під санкції також потрапила британська журналістка та письменниця Кетрін Белтон, авторка книги про корупцію в оточенні Володимира Путіна.