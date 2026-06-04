Генштаб розкрив нові деталі удару по нафтовому терміналу “Санкт-Петербург”

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив уточнені результати удару по нафтовому терміналу «Санкт-Петербург» у Росії. За даними військових, на об’єкті було знищено один резервуар і пошкоджено ще шість резервуарів та дві технічні естакади.

У Генштабі зазначили, що після додаткового аналізу результатів ураження, завданого 3 червня, встановлено знищення одного резервуара на території нафтового терміналу в Санкт-Петербурзі. Також пошкоджено шість резервуарів і дві технічні естакади.

Крім того, 3 червня та в ніч на 4 червня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці інших важливих об’єктів російської армії.

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Зокрема, уражено прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 «Светляк» в акваторії Азовського моря. Масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Також під удар потрапили район зосередження озброєння та військової техніки поблизу Новоєгорівки на Харківщині, пункт управління російських військ у районі Очеретиного на Донеччині, склад боєприпасів біля Грінталя в Донецькій області, а також склади паливно-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі.

Окремо повідомляється про ураження території філіалу ТОВ «Гефест-М» — порохового заводу «Еластік» у Рязанській області РФ. Після удару там виникла пожежа на площі понад 400 квадратних метрів.

Крім цього, підтверджено займання складського приміщення площею понад 200 квадратних метрів на підприємстві «Мічурінський завод “Прогрес”» у Тамбовській області, яке займається виробництвом компонентів для високоточного озброєння.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжать системні дії для примушення Росії до припинення збройної агресії проти України.